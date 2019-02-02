Пограничники на Закарпатье обнаружили крупную партию скрытых табачных изделий
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. В пункте пропуска “Дьяково” пограничники Мукачевского отряда обнаружили совместно с сотрудниками таможни крупную партию скрытых табачных изделий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
“Втайне переместить в соседнюю Румынию сигареты пытался 43-летний гражданин Украины, который прибыл в пункт пропуска грузовым автомобилем марки DAF. Контрабандный табак пограничный наряд обнаружил в межпотолочном пространстве прицепа. В тайнике грузовика, которым из города Борисполь в Румынию перевозили груз искусственных оболочек для колбасных изделий, находилось 21 300 пачек сигарет”, — указано в сообщении.
Сейчас сигареты и транспортное средство в украинца изъяли.
Напоминаем, работник СБУ продавал сделанные на оккупированном Донбассе сигареты.