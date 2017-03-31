Прикордонники на Одещині виявили понад 100 ящиків контрабандних сигарет
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 31 березня. УНН. У пункті пропуску «Джурджулешти» прикордонники виявили 100 ящиків цигарок, контрабандні табачні вироби виявили у графітових стержнях. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.
“Вантажівку “SCANIA”, що була завантажена графітовими стержнями для доменних печей, зупинили 30 березня прикордонники на Одещині в пункті пропуску “Рені”.
“У ході огляду автомобіля болгарської реєстрації, який прямував до міста Варна, у прикордонного наряду Ізмаїльського загону виникла підозра щодо наявності в порожнинах стержнів заборонених до переміщення предметів.Повідомивши про це прикордонників Молдови, автомобіль був поглиблено оглянутий за допомогою спеціальних технічних засобів в пункті пропуску „Джурджулешти“”, — повідомили у ДПСУ.
В результаті огляду та сканування було підтверджено наявність у порожнинах графітових стержнів тютюнових виробів. Наразі із сховків дістали 106 ящиків сигарет загальною кількістю понад 53,5 тис. пачок. Огляд транспортного засобу триває, додають прикордонники.
Нагадаємо, 31 березня УНН повідомляв, про відсторонення від служби через підозру у причетності до контрабанди прикордонників з Ужгорода.