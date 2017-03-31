Пограничники в Одесской области обнаружили более 100 ящиков контрабандных сигарет
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 31 марта. УНН. В пункте пропуска «Джурджулешты» пограничники обнаружили 100 ящиков сигарет, контрабандные табачные изделия обнаружили в графитовых стержнях. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
"Грузовик" SCANIA ", которая была загружена графитовыми стержнями для доменных печей, остановили 30 марта пограничники в Одесской области в пункте пропуска" Рени ".
"В ходе осмотра автомобиля болгарской регистрации, который направлялся в город Варна, у пограничного наряда Измаильского отряда возникло подозрение о наличии в полостях стержней запрещенных к перемещению предметив. Сообщив об этом пограничникам Молдовы, автомобиль был углубленно осмотрен с помощью специальных технических средств в пункте пропуска" Джурджулешты ", - сообщили в ГПСУ.
В результате осмотра и сканирования было подтверждено наличие в полостях графитовых стержней табачных изделий. Сейчас с тайников получили 106 ящиков сигарет общим количеством более 53,5 тыс. пачек. Осмотр транспортного средства продолжается, добавляют пограничники.
Напомним, 31 марта сообщал о отстранения от службы по подозрению в причастности к контрабанде пограничников из Ужгорода.