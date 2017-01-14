Прикордонники на Харківщині затримали чоловіка, який перебував у розшуку
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Громадянина України, що розшукувався правоохоронцями за скоєння кримінальних злочинів зупинили в залізничному пункті контролю прикордонники Харківського загону, передає УНН із посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
Як повідомили у прес-службі, під час здійснення заходів прикордонного контролю потягу “Москва-Кривий Ріг” прикордонники встановили, що один з пасажирів, житель Дніпропетровська розшукується за ознаками вчинення кримінального правопорушення, а саме хуліганство та умисне тяжке тілесне ушкодження.
Прикордонники одразу ж затримали 43-річного чоловіка та проінформували представників Національної Поліції.
Нагадаємо, під час здійснення заходів прикордонного контролю прикордонники затримали двох осіб, яких розшукував Інтерпол, а також громадянку України, яка прямувала до Лондона за чужим паспортним документом.