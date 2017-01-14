Пограничники на Харьковщине задержали мужчину, который находился в розыске
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Гражданина Украины, разыскиваемого правоохранительными органами за совершение уголовных преступлений, остановили в железнодорожном пункте контроля пограничники Харьковского отряда, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Как сообщили в пресс-службе, в ходе проведения мероприятий пограничного контроля поезда "Москва-Кривой Рог" пограничники установили, что один из пассажиров, житель Днепропетровска разыскивается по признакам совершения уголовного преступления, а именно хулиганство и умышленное тяжкое телесное повреждение.
Пограничники сразу же задержали 43-летнего мужчину и проинформировали представителей Национальной полиции.
Напомним, во время осуществления мероприятий пограничного контроля пограничники задержали двух человек , которых разыскивал Интерпол, а также гражданку Украины, которая направлялась в Лондон с чужим паспортным документом.