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Пограничники на Харьковщине задержали мужчину, который находился в розыске

Пограничники на Харьковщине задержали мужчину, который находился в розыске

Киев • УНН

 • 9649 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. Гражданина Украины, разыскиваемого правоохранительными органами за совершение уголовных преступлений, остановили в железнодорожном пункте контроля пограничники Харьковского отряда, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Как сообщили в пресс-службе, в ходе проведения мероприятий пограничного контроля поезда "Москва-Кривой Рог" пограничники установили, что один из пассажиров, житель Днепропетровска разыскивается по признакам совершения уголовного преступления, а именно хулиганство и умышленное тяжкое телесное повреждение.

Пограничники сразу же задержали 43-летнего мужчину и проинформировали представителей Национальной полиции.

Напомним, во время осуществления мероприятий пограничного контроля пограничники задержали двух человек , которых разыскивал Интерпол, а также гражданку Украины, которая направлялась в Лондон с чужим паспортным документом.

Украинские Национальные Новости

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