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Прикордонники на адмінмежі з Кримом виявили водія, який вдруге намагався проїхати за підробними документами

Київ • УНН

 • 7896 перегляди

ХЕРСОН-КИЇВ. 5 січня. УНН. На адмінмежі прикордонники виявили BMW з підробленими документами. Про це УНН повідомив помічник начальника прикордонного загону - начальник прес-служби Іван Шевцов.

Учора до контрольного пункту в’їзду-виїзду “Каланчак” на автомобілі BMW Х6 прибув громадянин України. Під час перевірки пред’явлених документів прикордонники встановили, що в кінці грудня 2016 року цей громадянин вже намагався потрапити на материкову частину України, проте в нього виявили ознаки можливого підроблення доручення на транспортний засіб. Вдруге водій намагався проїхати по тим самим документом, проте і цього разу його не пропустили.

На момент видачі доручення власниця транспортного засобу знаходилась за межами материкової частини України, до того ж з’ясувалось, що власниця, громадянка України, у відповідності до бази даних знаходиться у розшуку.

Про це прикордонники проінформували Каланчацький відділ Національної поліції та направили повідомлення про можливий факт кримінального правопорушення за статтею 366 КК України (Службове підроблення).

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