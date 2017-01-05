Пограничники на админгранице с Крымом обнаружили водителя, который во второй раз пытался проехать по поддельным документам
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 5 января. УНН. На админгранице пограничники обнаружили BMW с поддельными документами. Об этом УНН сообщил помощник начальника пограничного отряда - начальник пресс-службы Иван Шевцов.
Вчера на контрольный пункт въезда-выезда "Каланчак" на автомобиле BMW Х6 прибыл гражданин Украины. Во время проверки предъявленных документов пограничники установили, что в конце декабря 2016 года этот гражданин уже пытался попасть на материковую часть Украины, однако у него обнаружили признаки возможной подделки доверенности на транспортное средство. В этот раз водитель пытался проехать по тем же документам, однако и на этот раз его не пропустили.
На момент выдачи доверенности владелица транспортного средства находилась за пределами материковой части Украины, к тому же выяснилось, что владелица, гражданка Украины, в соответствии с базой данных находится в розыске.
Об этом пограничники проинформировали Каланчацкий отдел Национальной полиции и направили сообщение о возможном факте уголовного преступления по статье 366 УК Украины (служебный подлог).