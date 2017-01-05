Прикордонники Донеччини виявили товари, які намагалися доправити на окуповані території
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 5 січня. УНН. На Донеччині прикордонники виявили товари, які громадянин у сховку намагався перемістити до окупованої території. Про це кореспонденту УНН повідомляє прес-служба Донецького прикордонного загону.
В контрольному пункті в’їзду-виїзду “Новотроїцьке” прикордонники, спільно з представниками фіскальної служби, попередили переміщенню товарів на суму майже 80 тис. грн.
Так, 26-річного громадянина було затримано при спробі перевезення через лінію зіткнення гранітних плит вагою в дві тонни.
При поглибленому огляді автівки марки Fiat виявлено каву та лікарські засоби, які порушник сховав в спеціально обладнаній cхованці, під гранітними плитами, в багажнику. Для прийняття правового рішення порушника передано компетентним органам.
Ще одного чоловіка затримали у цьому ж контрольному пункті. Громадянин намагався провезти продукти харчування з порушенням правил переміщення.
Прикордонники вкотре звертаються до громадян, які перетинають лінію зіткнення, не порушувати встановлених правил переміщення товарів і вантажів.