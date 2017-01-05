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Пограничники Донецкой области выявили товары, которые пытались доставить на оккупированные территории

Пограничники Донецкой области выявили товары, которые пытались доставить на оккупированные территории

Киев • УНН

 • 9617 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 5 января. УНН. В Донецкой области пограничники обнаружили товары, которые гражданин в тайнике пытался переместить в оккупированную территории. Об этом корреспонденту УНН сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда.

В контрольном пункте въезда-выезда "Новотроицкое" пограничники совместно с представителями фискальной службы, предупредили перемещение товаров на сумму почти 80 тыс. грн.

Так, 26-летний гражданин был задержан при попытке перевозки через линию соприкосновения гранитных плит весом в две тонны.

При углубленном осмотре автомобиля марки Fiat обнаружено кофе и лекарственные средства, которые нарушитель спрятал в специально оборудованном тайнике, под гранитными плитами, в багажнике. Для принятия правового решения нарушителя передали компетентным органам.

Еще одного мужчину задержали в этом же контрольном пункте. Гражданин пытался провезти продукты питания с нарушением правил перемещения.

Пограничники обращаются к гражданам, которые пересекают линию соприкосновения, не нарушать установленных правил перемещения товаров и грузов.

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