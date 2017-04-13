Прикордонника покривавшого контрабандистів затримали на Житомирщині

Прикордонник “кришував” переміщення через кордон м’ясопродуктів, парфумів та брендового одягу.

Капітан надавав контрабандистам орієнтири “коридорів” якими користувались мешканці Житомирської та Волинської областей.

“Свої послуги прикордонник „оцінював“ у середньому від 100 до 500 доларів за кожний незаконний перетин „комерсантами“

держкордону — в залежності від об’єму та специфіки товару. Оперативники спецслужби задокументували дванадцять випадків одержання хабарником неправомірної вигоди. 13 квітня ц.р. військовою прокуратурою Житомирського гарнізону начальнику відділу прикордонної служби оголошено про підозру за ч.1 ст.263 та ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України.”, — повідомляють у СБУ.

Нагадаємо, 13 квітня правоохоронці припинили діяльність злочинного угруповування у Запоріжжі.