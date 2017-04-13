Пограничника покрывавшего контрабандистов задержали в Житомирской области

Пограничник "крышевал" перемещения через границу мясопродуктов, духов и брендовой одежды.

Капитан указывал контрабандистам ориентиры "коридоров" которыми пользовались жители Житомирской и Волынской областей.

"Свои услуги пограничник" оценивал "в среднем от 100 до 500 долларов за каждый незаконное пересечение "коммерсантами"

госграницы - в зависимости от объема и специфики товара. Оперативники спецслужбы задокументировали двенадцать случаев получения взяточником неправомерной выгоды. 13 апреля с.г. военной прокуратурой Житомирского гарнизона начальнику отдела пограничной службы объявлено о подозрении по ч.1 ст.263 и ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины. ", - сообщают в СБУ.

Напомним, 13 апреля правоохранители пресекли деятельность преступной группировки в Запорожье .