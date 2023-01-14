Прикордонні райони Сумщини обстріляли з території рф: є поранений

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"Прикордонні райони області обстріляли з території рф. Окупанти застосували міномети та артилерію. Через ворожу атаку осколкове поранення отримав місцевий мешканець. Йому надається медична допомога", - написав Тимошенко.

Крім того, за його словами, пошкоджено 4 приватних будинки.

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Під час ракетної атаки рф на Дніпропетровщину у Кривому Розі було понівечино 6 житлових будинків, одна людина загинула, ще одна - отримала пораненн.