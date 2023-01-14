Пограничные районы Сумщины обстреляли с территории рф: есть раненый

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"Приграничные районы области обстреляли с территории рф. Оккупанты применили минометы и артиллерию. Из-за вражеской атаки осколочное ранение получил местный житель. Ему оказывается медицинская помощь", - написал Тимошенко.

Кроме того, по его словам, повреждены 4 частных дома.

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Во время ракетной атаки рф на Днепропетровщину в Кривом Роге было изуродовано 6 жилых домов, один человек погиб, еще один - получил ранения.