Пограничные районы Сумщины обстреляли с территории рф: есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Приграничные районы Сумской области обстреляли с территории рф. Как сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, оккупанты применили минометы и артиллерию, передает УНН.
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"Приграничные районы области обстреляли с территории рф. Оккупанты применили минометы и артиллерию. Из-за вражеской атаки осколочное ранение получил местный житель. Ему оказывается медицинская помощь", - написал Тимошенко.
Кроме того, по его словам, повреждены 4 частных дома.
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Во время ракетной атаки рф на Днепропетровщину в Кривом Роге было изуродовано 6 жилых домов, один человек погиб, еще один - получил ранения.