Приклад “Платинум банку” продемонстрував заангажованість НБУ - БПП

За його словами, платоспроможність цього банку була давно під питанням, проте в НБУ на це не звертали уваги.

"Є така юридична особа, яка називається “М.Т.С”, і яка вже впродовж досить тривалого часу не може забрати свій депозит, який розміщений у “Платинум банку”. Це вже дуже характерна ознака того, що платоспроможність цього банку під великим запитанням давно. Я вже не говорю про інших фізичних осіб, які теж мали проблеми з тим, щоб забрати кошти із цього банку. Тому я вважаю, що визнання “Платинум банку” неплатоспроможним - це в якійсь мірі запізніле рішення НБУ", - зазначив нардеп.

Зокрема він пояснив, що поки “Платинум банк” утримували на ринку, низку інших банків НБУ ліквідував необґрунтовано.

“От, наприклад, "Платинум банк" потрібно було вже вивести давно, але в той же час деякі банки були дуже несправедливо визначені Національним банком як неплатоспроможні і виведені з ринку. Я бачу тут двояке правління Національного банку”, - наголосив він.

Загалом перший заступник комітету ВР вважає, що програма НБУ по очищенню ринку набула вже негативного характеру.

“Вона (програма по очищенню — ред.) починалася як абсолютна нормальна і була невелика кількість банків, які варто було вивести з ринку, як такі що не мали нормальної платоспроможності. Але сьогодні, коли Національний банк, на жаль, не проводить політику на підтримання стабільних темпів економічного зростання в Україні, а це є однією з обов’язкових функцій для НБУ записаних в законі про Національний банк, то це є гірко. У той час, як очищення банків, це є більш функцією правоохоронних органів. І не треба займатися тим, чим не характерно, бо вони цього не вміють робити і це не правильно”, - резюмував М.Довбенко.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, деякі банки, після їх ліквідації, відстояли своє право на існування в суді. Серед них: “Київська Русь”, “Союз”, “Преміум”, “Капітал”, “Укрінбанк”, “Фінансова ініціатива”, “Велес” і ін.

Сьогодні свою ліквідацію також оскаржує банк “Михайлівський”. Як засвідчила правова експертиза, банк “Михайлівський” було віднесено Нацбанком до категорії неплатоспроможних необґрунтовано.