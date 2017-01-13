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Пример "Платинум банка" продемонстрировал заангажированность НБУ - БПП

Пример "Платинум банка" продемонстрировал заангажированность НБУ - БПП

Киев • УНН

 • 11117 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Национальный банк Украины поздно вывел "Платинум банк" с рынка. Об этом в комментарии УНН сказал первый заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, народный депутат от "БПП" Михаил Довбенко.

По его словам, платежеспособность этого банка была давно под вопросом, однако в НБУ на это не обращали внимания.

"Есть такое юридическое лицо, называется "М.Т.С", и которое уже на протяжении довольно длительного времени не может забрать свой депозит, который размещен в "Платинум банка". Это уже очень характерный признак того, что платежеспособность этого банка под большим вопросом давно. Я уже не говорю о других физических лицах, которые тоже имели проблемы с тем, чтобы забрать средства из этого банка. Поэтому я считаю, что признание "Платинум банка" неплатежеспособным - это в какой-то степени запоздалое решение НБУ", - отметил нардеп.

В частности он пояснил, что пока "Платинум банк" удерживали на рынке, ряд других банков НБУ ликвидировал необоснованно.

"Вот, например, "Платинум банк" нужно было уже вывести давно, но в то же время некоторые банки были очень несправедливо определены Национальным банком как неплатежеспособные и выведены с рынка. Я вижу здесь двоякое правление Национального банка", - подчеркнул он.

В общем первый заместитель комитета ВР считает, что программа НБУ по очистке рынка приобрела уже негативный характер.
"Она (программа по очистке — ред.) начиналась как абсолютно нормальная и было небольшое количество банков, которые необходимо было вывести с рынка, как такие, которые не имели нормальной платежеспособности. Но сегодня, когда Национальный банк, к сожалению, не проводит политику поддержания стабильных темпов экономического роста в Украине, а это является одной из обязательных функций для НБУ записанных в законе о Национальном банке, то это горько. В то время, как очистка банков, это является более функцией правоохранительных органов. И не надо заниматься тем, чем не характерно, потому что они этого не умеют делать и это не правильно", - резюмировал М.Довбенко.

Напомним, по данным СМИ, некоторые банки, после их ликвидации, отстояли свое право на существование в суде. Среди них: "Киевская Русь", "Союз", "Премиум", "Капитал", "Укринбанк", "Финансовая инициатива", "Велес" и др.

Сегодня свою ликвидацию также оспаривает банк "Михайловский". Как показала правовая экспертиза, банк "Михайловский" был отнесен Нацбанком к категории неплатежеспособных необоснованно.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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