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Приховав квартиру на Печерську і отримав 700 тис. грн компенсації: розслідування щодо екснардепа від ОПЗЖ завершено

Київ • УНН

 • 2044347 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою народного депутата України VIII скликання Олександра Долженкова к незаконному одержанні понад 700 тис. грн компенсації за житло, передає УНН із посиланням на НАБУ.

Приховав квартиру на Печерську і отримав 700 тис. грн компенсації: розслідування щодо екснардепа від ОПЗЖ завершено

Цитата

"... завершили розслідування за підозрою народного депутата України VIII скликання в незаконному одержанні понад 700 тис. грн компенсації за житло. Стороні захисту відкрили матеріали справи для ознайомлення. Дії особи кваліфікували за ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Слідство встановило, що народний депутат України понад два з половиною роки, з квітня 2015 по грудень 2018 рр. незаконно одержував із бюджету Апарату Верховної Ради України компенсацію за винайм або оренду житла, яку призначали народним обранцям, які не мали власних помешкань у столиці. Підозрюваний нардеп володів квартирою на Печерську в Києві, відтак законних підстав для одержання компенсацій не мав. Проте цей факт від Апарату ВР він приховав. Кошти одержував на картку. Загалом – 700,28 тис. грн. Відмовився від одержання лише після виходу резонансного розслідування журналістів про незаконні виплати.

У грудні 2022 року нардепу повідомили про підозру.

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За даними про незаконне одержання компенсацій за житло, НАБУ і САП розпочали власне багатоепізодне розслідування. У семи справах розслідування закінчили й скерували обвинувальні акти до ВАКС, який ухвалив рішення стосовно шести нардепів. Один обвинувальний вирок - стосовно колишнього нардепа Руслана Сольвара - набув законної сили, його засудили до 3 років позбавлення волі. Ще два екснардепи - Олександр Черненко та Олександр Пресман - пішли на угоду з обвинуваченням й отримали три роки позбавлення волі із відповідним іспитовим строком, також вони добровільно відшкодували 580 тис. грн і 929 тис. грн відповідно. Загалом нардепи після початку розслідувань детективами НАБУ повернули до бюджету понад 4,24 млн грн.

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