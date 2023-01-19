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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Скрыл квартиру на Печерске и получил 700 тыс. грн компенсации: расследование в отношении экснардепа от ОПЗЖ завершено

Киев • УНН

 • 2044347 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. НАБУ и САП завершили расследование по подозрению народного депутата Украины VIII созыва Александра Долженкова в незаконном получении более 700 тыс. грн компенсации за жилье, передает УНН со ссылкой на НАБУ.

Скрыл квартиру на Печерске и получил 700 тыс. грн компенсации: расследование в отношении экснардепа от ОПЗЖ завершено

Цитата

"... завершили расследование по подозрению народного депутата Украины VIII созыва в незаконном получении более 700 тыс. грн компенсации за жилье. Стороне защиты открыли материалы дела для ознакомления. Действия лица квалифицировали по ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Детали

Следствие установило, что народный депутат Украины более двух с половиной лет, с апреля 2015 по декабрь 2018 незаконно получал из бюджета Аппарата Верховной Рады Украины компенсацию за наем или аренду жилья, которую назначали народным избранникам, которые не имели собственного жилья в столице. Подозреваемый нардеп владел квартирой на Печерске в Киеве, поэтому законных оснований для получения компенсаций не имел. Однако этот факт от Аппарата ВР он скрыл. Средства получал на карточку. Всего – 700,28 тыс. грн. Отказался от получения только после выхода резонансного расследования журналистов о незаконных выплатах.

В декабре 2022 года нардепу сообщили о подозрении.

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По данным о незаконном получении компенсаций за жилье, НАБУ и САП начали собственное многоэпизодное расследование. По семи делам расследование закончили и направили обвинительные акты в ВАКС, который принял решение в отношении шести нардепов. Один обвинительный приговор - в отношении бывшего нардепа Руслана Сольвара - вступил в законную силу, его приговорили к 3 годам лишения свободы. Еще два экснардепа - Александр Черненко и Александр Пресман - пошли на сделку с обвинением и получили три года лишения свободы с соответствующим испытательным сроком, также они добровольно возместили 580 тыс. грн и 929 тыс. грн соответственно. Всего нардепы после начала расследований детективами НАБУ вернули в бюджет более 4,24 млн грн.

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