Прихильники Саакашвілі штурмують будівлю, де відбувається дитячий концерт
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Глава Національної поліції Сергій Князєв повідомив, що в будівлі Жовтневого палацу, яку зараз штурмують прихильники екс-голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі, зараз відбувається дитяче свято, передає УНН.
"Шановні митінгуючі. Закликаю вас не вчиняти провокації у Жовтневому палаці, де саме зараз відбувається дитяче свято. Це переходить всі межі людського розуміння," - написав Сергій Князєв.
Також відреагував на подію і речник МВС Артем Шевченко.
"У Жовтневому палаці триває концерт, там перебувають громадяни із дітьми. Поліція закликає учасників масових акцій - утриматися від порушення публічного порядку, а також ставитися з повагою до прав і законних інтересів інших громадян," - написав він.
В свою чергу, кореспондент УНН з місця події повідомив, що Саакашвілі закликав натовп припинити штурм.
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Нагадаємо, учасники мітингу зранку зібралися в парку Шевченка і мали пройти колоною до Майдану Незалежності.
Серед вимог учасників руху - створення Антикорупційного суду, а також ухвалення закон про імпічмент Президента України.
Шановні митінгуючі. Закликаю вас не вчиняти провокації у Жовтневому палаці, де саме зараз відбувається дитяче свято. Це переходить всі межі людського розуміння.— Сергій Князєв (@knyazevsergii) 17 грудня 2017 р.
У Жовтневому палаці триває концерт, там перебувають громадяни із дітьми. Поліція закликає учасників масових акцій - утриматися від порушення публічного порядку, а також ставитися з повагою до прав і законних інтересів інших громадян. #Київ #поліція https://t.co/UOfmyiPqex— Національна Поліція (@NPU_GOV_UA) 17 грудня 2017 р.