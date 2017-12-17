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Прихильники Саакашвілі штурмують будівлю, де відбувається дитячий концерт

Прихильники Саакашвілі штурмують будівлю, де відбувається дитячий концерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Глава Національної поліції Сергій Князєв повідомив, що в будівлі Жовтневого палацу, яку зараз штурмують прихильники екс-голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі, зараз відбувається дитяче свято, передає УНН.

"Шановні митінгуючі. Закликаю вас не вчиняти провокації у Жовтневому палаці, де саме зараз відбувається дитяче свято. Це переходить всі межі людського розуміння," - написав Сергій Князєв.

Також відреагував на подію і речник МВС Артем Шевченко.

"У Жовтневому палаці триває концерт, там перебувають громадяни із дітьми. Поліція закликає учасників масових акцій - утриматися від порушення публічного порядку, а також ставитися з повагою до прав і законних інтересів інших громадян," - написав він.

В свою чергу, кореспондент УНН з місця події повідомив, що Саакашвілі закликав натовп припинити штурм. 

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Нагадаємо, учасники мітингу зранку зібралися в парку Шевченка і мали пройти колоною до Майдану Незалежності.

Серед вимог учасників руху - створення Антикорупційного суду, а також ухвалення закон про імпічмент Президента України.

Шановні митінгуючі. Закликаю вас не вчиняти провокації у Жовтневому палаці, де саме зараз відбувається дитяче свято. Це переходить всі межі людського розуміння.

— Сергій Князєв (@knyazevsergii) 17 грудня 2017 р.

У Жовтневому палаці триває концерт, там перебувають громадяни із дітьми. Поліція закликає учасників масових акцій - утриматися від порушення публічного порядку, а також ставитися з повагою до прав і законних інтересів інших громадян. #Київ #поліція https://t.co/UOfmyiPqex

— Національна Поліція (@NPU_GOV_UA) 17 грудня 2017 р.

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