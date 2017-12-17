Сторонники Саакашвили штурмуют здание, где происходит детский концерт
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Глава Национальной полиции Сергей Князев, что в здании Октябрьского дворца, которую сейчас штурмуют сторонники экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили, сейчас происходит детский праздник, передает УНН.
"Уважаемые митингуючи. Призываю вас не совершать провокации в Октябрьском дворце, где именно сейчас происходит детский праздник. Это переходит все границы человеческого понимания", - написал Сергей Князев.
Также отреагировал на событие и спикер МВД Артем Шевченко.
"В Октябрьском дворце продолжается концерт, там находятся граждане с детьми. Полиция призывает участников массовых акций - воздержаться от нарушения общественного порядка, а также относиться с уважением к правам и законных интересов других граждан", - написал он.
В свою очередь, корреспондент УНН с места события сообщил, что Саакашвили призвал толпу прекратить штурм.
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Напомним, участники митинга утром собрались в парке Шевченко и должны были пройти колонной до Майдана Незалежности.
Среди требований участников движения - создание Антикоррупционного суда, а также принятие закона об импичменте Президента Украины.
— Сергій Князєв (@knyazevsergii) 17 грудня 2017 р.
У Жовтневому палаці триває концерт, там перебувають громадяни із дітьми. Поліція закликає учасників масових акцій - утриматися від порушення публічного порядку, а також ставитися з повагою до прав і законних інтересів інших громадян. #Київ #поліція https://t.co/UOfmyiPqex— Національна Поліція (@NPU_GOV_UA) 17 грудня 2017 р.