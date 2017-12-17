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10 марта, 17:10 • 102962 просмотра

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10 марта, 16:40 • 103221 просмотра

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Сторонники Саакашвили штурмуют здание, где происходит детский концерт

Сторонники Саакашвили штурмуют здание, где происходит детский концерт

Киев  •  УНН

 • 20515 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Глава Национальной полиции Сергей Князев, что в здании Октябрьского дворца, которую сейчас штурмуют сторонники экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили, сейчас происходит детский праздник, передает УНН.

"Уважаемые митингуючи. Призываю вас не совершать провокации в Октябрьском дворце, где именно сейчас происходит детский праздник. Это переходит все границы человеческого понимания", - написал Сергей Князев.

Также отреагировал на событие и спикер МВД Артем Шевченко.

"В Октябрьском дворце продолжается концерт, там находятся граждане с детьми. Полиция призывает участников массовых акций - воздержаться от нарушения общественного порядка, а также относиться с уважением к правам и законных интересов других граждан", - написал он.

В свою очередь, корреспондент УНН с места события сообщил, что Саакашвили призвал толпу прекратить штурм.

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Напомним, участники митинга утром собрались в парке Шевченко и должны были пройти колонной до Майдана Незалежности.

Среди требований участников движения - создание Антикоррупционного суда, а также принятие закона об импичменте Президента Украины.

— Сергій Князєв (@knyazevsergii) 17 грудня 2017 р.

У Жовтневому палаці триває концерт, там перебувають громадяни із дітьми. Поліція закликає учасників масових акцій - утриматися від порушення публічного порядку, а також ставитися з повагою до прав і законних інтересів інших громадян. #Київ #поліція https://t.co/UOfmyiPqex

— Національна Поліція (@NPU_GOV_UA) 17 грудня 2017 р.

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