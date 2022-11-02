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Прихильники Болсонару закликають військових Бразилії залишити його при владі

Прихильники Болсонару закликають військових Бразилії залишити його при владі

Київ • УНН

 • 255033 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Тисячі прихильників Жаїра Болсонару в середу закликали бразильських військових втрутитися і зберегти президента при владі після того, як минулими вихідними він програв переобрання Луїсу Інасіо Лулі да Сілві, передає УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Після кількох днів мовчання Болсонару у вівторок виголосив коротку промову, в якій не визнав поразки і не привітав Лулу з перемогою, хоча голова його адміністрації згодом піднявся на трибуну, щоб сказати, що президент «санкціонував» перехід до нового уряду.

У вівторок Робоча партія Лули оголосила, що його обраний віце-президент Джеральдо Алкмін очолить перехідний процес, який розпочнеться у четвер.

З того часу його прихильники зібралися перед військовими об'єктами у великих містах Бразилії, щоб закликати до дій.

Тисячі людей зібралися у столиці Бразиліа, скандуючи «громадянський спротив». У центрі Ріо-де-Жанейро бразильські ЗМІ зафільмували демонстрантів, які скандують: «Лула, злодій, твоє місце у в'язниці».

Протестувальники також блокували дороги по всій країні третій день поспіль, хоча, за даними поліції, їхня кількість зменшилася з 271 у вівторок до 167 у середу.

У Сан-Паулу військова поліція застосувала сльозогінний газ для зняття блокади на головній автомагістралі, що з'єднує штат із центрально-західним регіоном країни, після того, як Верховний федеральний суд розпорядився застосувати всі необхідні заходи для відкриття доріг.

Блокада спричинила збої по всій країні. Головний аеропорт Сан-Паулу, Гуарульюс, скасував 48 рейсів через протести, повідомляє пресслужба.

Додамо

Лула, який обіймав посаду президента з 2003 по 2010 рік, 1 січня вступить на посаду на свій третій термін.

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