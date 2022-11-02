Сторонники Болсонару призывают военных Бразилии оставить его у власти
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Тысячи сторонников Жаира Болсонару в среду призвали бразильских военных вмешаться и сохранить президента у власти после того, как в минувшие выходные он проиграл переизбрание Луису Инасио Луле да Силве, передает УНН со ссылкой на AFP.
Детали
После нескольких дней молчания Болсонару во вторник произнес краткую речь, в которой не признал поражения и не поздравил Лулу с победой, хотя глава его администрации впоследствии поднялся на трибуну, чтобы сказать, что президент «санкционировал» переход к новому правительства.
Во вторник Рабочая партия Лулы объявила, что его избранный вице-президент Джеральдо Алкмин возглавит переходный процесс, который начнется в четверг.
С тех пор его сторонники собрались перед военными объектами в крупных городах Бразилии, чтобы призвать к действиям.
Тысячи людей собрались в столице Бразилиа, скандируя «гражданское сопротивление». В центре Рио-де-Жанейро бразильские СМИ запечатлели скандирующих демонстрантов: «Лула, вор, твое место в тюрьме».
Протестующие также блокировали дороги по всей стране третий день подряд, хотя, по данным полиции, их количество уменьшилось с 271 во вторник до 167 в среду.
В Сан-Паулу военная полиция применила слезоточивый газ для снятия блокады на главной автомагистрали, соединяющей штат с центрально-западным регионом страны, после того, как Верховный федеральный суд распорядился применить все необходимые меры для открытия дорог.
Блокада повлекла сбои по всей стране. Главный аэропорт Сан-Паулу, Гуарульюс, отменил 48 рейсов из-за протестов, сообщает пресс-служба.
Добавим
Лула, занимавший пост президента с 2003 по 2010 год, 1 января вступит в должность на свой третий срок.