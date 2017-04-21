Прихильника донецьких бойовиків не пропустили в Україну

"Громадянин Росії 1985 року народження прибув рейсом "Мінськ-Київ". Під час заходів прикордонного контролю росіянин не зміг підтвердити мету свого візиту на територію України. Також з'ясувалося, що він не мав достатніх грошових коштів для перебування на території нашої країни. Наразі громадянину Росії заборонено в'їзд в Україну терміном на три роки та відправлено зворотним рейсом", - йдеться у повідомленні.

Учора в аеропорту "Київ", що в Жулянах, співробітники Держприкордонслужби не пропустили через кордон одного з пасажирів, який прямував із Білорусі.

В ході оголошення прийнятого рішення про непропуск в Україну громадянин РФ почав висловлювати свою прихильність діям бойовиків на тимчасово окупованих територіях та погрожувати фізичною розправою над громадянами України, які перебувають на території РФ. Крім цього, чоловік не стримував себе у використанні нецензурної лайки у бік співробітників Держприкордонслужби.

Як повідомляв УНН 20 квітня, за 7 місяців українські прикордонники виявили близько 4 тис. осіб з бази Інтерполу.