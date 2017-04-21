Сторонника донецких боевиков не пропустили в Украину

"Гражданин России 1985 года рождения прибыл рейсом "Минск-Киев". Во время мероприятий пограничного контроля россиянин не смог подтвердить цель своего визита на территорию Украины. Также выяснилось, что он не имел достаточных денежных средств для пребывания на территории нашей страны. Сейчас гражданин России отправлен домой обратным рейсом, ему запрещен въезд в Украину сроком на три года", - говорится в сообщении.

Вчера в аэропорту "Киев", в Жулянах, сотрудники Госпогранслужбы не пропустили через границу одного из пассажиров, который следовал из Беларуси.

Во время оглашения решения о непропуске в Украину, гражданин РФ начал выражать свою приверженность действиям боевиков на временно оккупированных территориях и угрожать физической расправой над гражданами Украины, которые находятся на территории РФ. Кроме этого, мужчина не сдерживал себя в использовании нецензурной брани в адрес сотрудников Госпогранслужбы.

Как сообщал УНН 20 апреля, за 7 месяцев украинские пограничники обнаружили около 4 тыс. чел. из базы Интерпола.