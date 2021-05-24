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"Прикарпатський експрес": українцям пообіцяли новий поїзд до гір

Київ • УНН

 • 18610 перегляди

КИЇВ. 24 травня. УНН. Укрзалізниця запускає “Прикарпатський експрес”, який поєднає Волинь, Львівщину та Прикарпаття. Про це УНН повідомили у пресслужбі компанії.

"Прикарпатський експрес": українцям пообіцяли новий поїзд до гір

Деталі

Так, це буде тривагонний дизельний потяг ДПКр № 807/808 сполученням Івано-Франківськ — Ківерці (через Львів та Луцьк).

"Цей потяг з’єднає одразу три туристичні регіони на заході України, надаючи можливість громадянам та гостям країни відвідати, зокрема, Моршин, який був майже позбавлений зручного залізничного сполучення", - вказали в УЗ.

Потяг № 807/808 сполученням Івано-Франківськ — Ківерці курсуватиме з 29 травня щоденно, крім середи, і проходитиме через Калуш, Долину, Моршин, Стрий, Львів, Підзамче, Радехів, Стоянів, Горохів та Луцьк. Потяг відправлятиметься з Івано-Франківська о 15:20, прибуватиме до Луцька о 23:30 (о 23:50 — до Ківерців).

У зворотному напрямку “Прикарпатський експрес” вирушатиме з 31 травня щоденно, крім середи та четверга. Відправлення з Ківерців о 5:14 ранку (о 5:30 з Луцьку), прибуття до Івано-Франківська о 13:38. Щочетверга він курсуватиме маршрутом Львів — Івано-Франківськ (відправлення зі Львова о 9:59, прибуття до Івано-Франківська о 13.38) через міста Стрий, Моршин, Долина та Калуш. А з 2 червня кожної середи потяг № 807/808 курсуватиме між Ківерцями та Львовом (відправлення з Ківерців о 5:14, прибуття до Львова о 9:51).

Потяг на маршруті, як вказано, обладнаний розетками, системою кондиціонування повітря та комфортний для пасажирів з інвалідністю. Раніше, у 2019 році, він курсував у столиці за маршрутом Kyiv Boryspil Express. Через коронакризу, у зв’язку зі зменшенням пасажиропотоку за цим напрямком, його почали експлуатувати як експрес на маршруті станція ім. Т.Г. Шевченка — Черкаси. Тепер на цьому маршруті його замінив рейковий автобус Pesa 620М.

До слова

В Україні з березня підвищували ціни на проїзд у залізничному транспорті. До прикладу, вартість квитка з Києва до Львова мала зрости з 190 грн до 232 грн, повідомляли раніше в УЗ.

У компанії пояснювали, що закладають у свій фінансовий план на 2021 рік плавне збільшення тарифів на пасажирські перевезення на 2% в місяць, починаючи з 1 березня, щоб "інвестувати в поліпшення якості послуг, що надаються".

Тим часом, на тлі пандемії, кількість проданих квитків на поїзди впало. Як свідчать дані на сайті УЗ, у 2020 році зниження становило 63,4% у порівнянні з 2019 роком - з 53,35 млн проданих проїзних документів до 19,52 млн. При цьому станом на 23 травня, з початку 2021 року, продано вже 8 156 764 квитків.

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