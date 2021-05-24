"Прикарпатский экспресс": украинцам пообещали новый поезд ближе к горам

Детали

Так, это будет трехвагонный дизельный поезд № 807/808 сообщением Ивано-Франковск - Киверцы (через Львов и Луцк).

"Этот поезд соединит сразу три туристические регионы на западе Украины, предоставляя возможность гражданам и гостям страны посетить, в частности, Моршин, который был почти лишен удобного железнодорожного сообщения", - указали в УЗ.

Поезд № 807/808 сообщением Ивано-Франковск - Киверцы будет курсировать с 29 мая ежедневно, кроме среды, и будет проходить через Калуш, Долину, Моршин, Стрый, Львов, Подзамче, Радехов, Стоянов, Горохов и Луцк. Поезд будет отправляться из Ивано-Франковска в 15:20, прибывать в Луцк в 23:30 (в 23:50 - в Киверцы).

В обратном направлении "Прикарпатский экспресс" будет отправляться с 31 мая ежедневно, кроме среды и четверга. Отправление из Киверец в 5:14 утра (в 5:30 из Луцка), прибытие в Ивано-Франковск в 13:38. Каждый четверг он будет курсировать по маршруту Львов - Ивано-Франковск (отправление из Львова в 9:59, прибытие в Ивано-Франковск в 13:38) через города Стрый, Моршин, Долина и Калуш. А со 2 июня по средам поезд № 807/808 будет курсировать между Киверцами и Львовом (отправление из Киверец в 5:14, прибытие во Львов в 9:51).

Поезд на маршруте, как указано, оборудован розетками, системой кондиционирования воздуха и комфортный для пассажиров с инвалидностью. Ранее, в 2019 году, он курсировал в столице по маршруту Kyiv Boryspil Express. Из-за коронакризиса, в связи с уменьшением пассажиропотока по этому направлению, его начали эксплуатировать как экспресс по маршруту станция им. Т. Шевченко - Черкассы. Теперь на этом маршруте его заменил рельсовый автобус Pesa 620М.

К слову

В Украине с марта повышали цены на проезд в железнодорожном транспорте. К примеру, стоимость билета из Киева во Львов должна была вырасти с 190 грн до 232 грн, сообщали ранее в УЗ.

В компании объясняли, что закладывают в свой финансовый план на 2021 год плавное увеличение тарифов на пассажирские перевозки на 2% в месяц, начиная с 1 марта, чтобы "инвестировать в улучшение качества предоставляемых услуг".

Между тем, на фоне пандемии, количество проданных билетов на поезда упало. Как свидетельствуют данные на сайте УЗ, в 2020 году снижение составило 63,4% по сравнению с 2019 годом - с 53,35 млн проданных проездных документов до 19,52 млн. При этом по состоянию на 23 мая, с начала 2021-го, продано уже 8 156 764 билетов.