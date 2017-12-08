Причиною загорання трамваю в Одесі стало коротке замикання
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Причиною виникнення пожежі в одеському трамваї, за попередніми висновками слідства, стало коротке замикання електропроводки в розподільчій панелі трамваю. Про це УНН повідомили у поліції.
Після замикання виник загоряння і вогонь розповсюдився на стелю трамваю.
Наразі триває розслідування інциденту, під час якого всього постраждало 9 осіб.
Кримінальне провадження відкрите за ст.367 ККУ – службова недбалість.
Нагадаємо, ввечері 7 грудня в Одесі загорівся трамвай з пасажирами. Пасажири отримали отруєння чадним газом.