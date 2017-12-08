Причиной возгорания трамвая в Одессе стало короткое замыкание

После замыкания возникло возгорание, и огонь распространился на потолок трамвая.

Сейчас идет расследование инцидента, во время которого всего пострадало 9 человек.

Уголовное производство открыто по ст.367 УК - служебная халатность.

Напомним, вечером 7 декабря в Одессе загорелся трамвай с пассажирами. Пассажиры получили отравление угарным газом.