Причиной возгорания трамвая в Одессе стало короткое замыкание
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Причиной возникновения пожара в одесском трамвае, по предварительным выводам следствия, стало короткое замыкание электропроводки в распределительной панели трамвая. Об этом УНН сообщили в полиции.
После замыкания возникло возгорание, и огонь распространился на потолок трамвая.
Сейчас идет расследование инцидента, во время которого всего пострадало 9 человек.
Уголовное производство открыто по ст.367 УК - служебная халатность.
Напомним, вечером 7 декабря в Одессе загорелся трамвай с пассажирами. Пассажиры получили отравление угарным газом.