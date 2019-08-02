Причиною масового отруєння у ресторані під Львовом стала сальмонела
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 2 серпня. УНН. Через отруєння у ресторані "Княжий двір", що у селі Сокільники Львівської області, в лікарні перебуває одинадцять людей. Про це кореспонденту УНН повідомив директор Львівської інфекційної лікарні Сергій Федоренко.
"У пацієнтів діагностували сальмонельоз. Через отруєння хворих не побільшало. У нас лікується одинадцять людей, двоє з них – діти. Причина отруєння наразі невідома. Стан пацієнтів добрий, деяких будемо виписувати", - повідомив Федоренко.
Нагадаємо, восьмеро людей потрапили до лікарні після харчування у ресторані "Княжий двір" у селі Сокільники на Львівщині.
Пізніше стало відомо, що у медичні заклади Львова та Пустомитівщини з симптомами харчового отруєння звернулися дванадцятеро осіб.
За фактом отруєння відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) КК України.