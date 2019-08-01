Через отруєння у ресторані під Львовом відкрили провадження
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 1 серпня. УНН. На Львівщині за фактом отруєння дванадцятьох осіб у ресторані "Княжий двір" відкрили кримінальне провадження. Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в області, передає УНН.
"За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням). Санкція статті передбачає покарання - штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років", - йдеться в повідомленні.
У поліції зазначили, що у Пустомитівський відділ поліції 31 липня надійшло повідомлення про те, що у медичні заклади Львова та Пустомитівщини з симптомами харчового отруєння звернулися дванадцятеро осіб. Одинадцятеро з них, у тому числі двоє дітей віком 4 та 10 років, були госпіталізовані. Водночас, один з пацієнтів від госпіталізації відмовився.
Зараз встановлюються обставини події. Також призначені експертизи, досудове розслідування триває.
Раніше УНН повідомляв про восьмеро людей, які потрапили до лікарні після харчування у ресторані "Княжий двір" у селі Сокільники на Львівщині.