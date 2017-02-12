Причиною евакуації в аеропорту Гамбурга став подразнювальний газ - ЗМІ

За повідомленням речниці аеропорту, через вентиляційну систему поширився перцевий газ. На аеровокзалі знайшли відповідну упаковку. Версія підготовки теракту не розглядається.

Через припинення роботи аеропорту виникли затримки з 13-ма рейсами, зокрема з рейсом президента Уругваю Табаре Рамона Васкеса Росаса. Йому довелося чекати в салоні літака на відновлення роботи аеропорту.

Нагадаємо, щонайменше 50 осіб постраждали в аеропорту Гамбурга через витік невідомої речовини.