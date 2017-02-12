Причиной эвакуации в аэропорту Гамбурга стал раздражающий газ - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Гамбургский аэропорт в воскресенье, 12 февраля, был вынужден более чем на час приостановить работу в связи с распространением раздражающего газа, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle
По сообщению пресс-секретаря аэропорта, через вентиляционную систему распространился перечный газ. На аэровокзале нашли подходящую упаковку. Версия подготовки теракта не рассматривается.
Из-за прекращения работы аэропорта возникли задержки с 13-ю рейсами, в частности с рейсом президента Уругвая Табаре Рамона Васкеса Росаса. Ему пришлось ждать в салоне самолета на возобновление работы аэропорта.
Напомним, по меньшей мере 50 человек пострадали в аэропорту Гамбурга из-за утечки неизвестного вещества .