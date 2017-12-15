Прибічники "ІД" готували теракт у Петербурзі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Російська Федеральна служба безпеки запобігла в Санкт-Петербурзі діяльності прихильників терористичного угрупування "Ісламська держава", які планували здійснити теракт в місті 16 грудня, передає УНН з посиланням на РІА Новості.
"ФСБ РФ... в Санкт-Петербурзі виявлено та припинено протиправну діяльність законспірованої осередку прихильників "ІД", яка планувала здійснити 16 грудня резонансні терористичні акти шляхом самопідриву терориста-смертника в одному з культових установ, а також вбивства громадян і підриви у місцях масового знаходження людей", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що 13-14 грудня в результаті проведеної в Санкт-Петербурзі спецоперації затримано сім членів осередку.
"У них вилучено значну кількість вибухових речовин, компоненти саморобних вибухових пристроїв, автоматична зброя, боєприпаси, екстремістська література. Ліквідовано лабораторія з виготовлення вибухових пристроїв", - додається в релізі.
Нагадаємо, 3 квітня 2017 року у Петербурзі у вагоні поїзда на перегоні станцій метро “Технологічний інститут” і “Сінна площа” стався вибух невстановленого вибухового пристрою. Більше 100 осіб постраждали.
В результаті теракту загинули 16 осіб включно із терористом, який привів в дію вибуховий пристрій.