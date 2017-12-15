Сторонники "ИД" готовили теракт в Петербурге
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Российская Федеральная служба безопасности предотвратила в Санкт-Петербурге деятельности сторонников террористической группировки "Исламское государство", которые планировали совершить теракт в городе 16 декабря, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"ФСБ РФ... в Санкт-Петербурге выявлена и прекращена противоправная деятельность законспирированной ячейки сторонников "ИД", которая планировала осуществить 16 декабря резонансные террористические акты путем самоподрыва террориста-смертника в одном из культовых учреждений, а также убийства граждан и подрывы в местах массового нахождения людей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 13-14 декабря в результате проведенной в Санкт-Петербурге спецоперации задержаны семь членов организации.
"У них изъято значительное количество взрывчатых веществ, компоненты самодельных взрывных устройств, автоматическое оружие, боеприпасы, экстремистская литература. Ликвидированы лаборатория по изготовлению взрывных устройств", - добавляется в релизе.
Напомним, 3 апреля 2017 в Петербурге в вагоне поезда на перегоне станций метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Более 100 человек пострадали.
В результате теракта погибли 16 человек включая террориста, который привел в действие взрывное устройство.