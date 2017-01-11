При звільненні контрактників буде враховуватися термін проходження військової служби – Генштаб ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. При складанні графіку звільнення контрактників будуть враховуватися терміни їх служби в АТО, сімейні та інші обставини. Про це сьогодні під час брифінгу розповів заступник начальника головного управління персоналу Генерального штабу Збройних сил України полковник Марко Андрусяк, передає УНН з посиланням на прес-службу Генштабу ЗСУ.
“При звільнені військовослужбовців основним критерієм є термін проходження військової служби. Наступний критерій — це перебування у зоні проведення Антитерористичної операції. Також зважатимемо на сімейні обставини військовослужбовця” — підкреслив він.
Також М.Андрусяк наголосив,що одним із головних факторів швидкості звільнення буде збереження боєздатності військових частин.
“Одним із вагомих факторів у визначенні графіку звільнення є першочерговість звільнення військовослужбовців з бойових військових частин. При цьому таке звільнення буде здійснюватися після завершення виконання бойових завдань. Це означає, що в період виконання завдань військовою частиною в районах проведення АТО військовослужбовці звільнятися не будуть” — сказав полковник.
За його словами, поступове звільнення згаданих категорій військовослужбовців протягом одного року дозволить спрогнозувати розвиток кадрової ситуації у Збройних Силах України та не допустити зниження їх боєздатності.
Як повідомляв УНН, збереження на службі контрактників стане пріоритетом ЗСУ в 2017.