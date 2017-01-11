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При увольнении контрактников будет учитываться срок прохождения военной службы - Генштаб ВСУ

При увольнении контрактников будет учитываться срок прохождения военной службы - Генштаб ВСУ

Киев • УНН

 • 17039 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. При составлении графика увольнения контрактников будут учитываться сроки их службы в АТО, семейные и другие обстоятельства. Об этом сегодня во время брифинга рассказал заместитель начальника главного управления персонала Генерального штаба Вооруженных сил Украины полковник Марк Андрусяк, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

"При увольнения военнослужащих основным критерием является срок прохождения военной службы. Следующий критерий - это пребывание в зоне проведения антитеррористической операции. Также будем учитывать семейные обстоятельства военнослужащего ", - подчеркнул он.

Также М.Андрусяк подчеркнул, что одним из главных факторов скорости увольнения будет сохранение боеспособности воинских частей.

"Одним из весомых факторов в определении графика увольнения является первоочередность увольнения военнослужащих из боевых воинских частей. При этом такое увольнение будет осуществляться после завершения выполнения боевых задач. Это означает, что в период выполнения задач военной частью в районах проведения АТО военнослужащие увольняться не будут ", - сказал полковник.

По его словам, постепенное увольнение упомянутых категорий военнослужащих в течение одного года позволит спрогнозировать развитие кадровой ситуации в Вооруженных Силах Украины и не допустить снижения их боеспособности.

Как сообщал УНН, сохранение на службе контрактников станет приоритетом ВСУ в 2017 году .

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