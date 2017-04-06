При закупівлі електрообладнання для ЮАЕС вкрали 8 млн грн держкоштів
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 6 квітня. УНН. Під час проведення оперативних заходів ГУ ДФС у Миколаївській області спільно з прокуратурою Миколаївської області виявлено факт шахрайських дій з боку службових осіб одного з приватних підприємств, які заволоділи бюджетними коштами, виділеними на закупівлю для потреб Южноукраїнської атомної електростанції електричного обладнання відомої швейцарської фірми, офіційний представник якої знаходиться в Україні. Про це УНН повідомили у прес-службі ДФС в Миколаївській області.
Встановлено, що службові особи приватного підприємства через процедуру проходження тендеру державних закупівель придбали електричне обладнання у фіктивного підприємства за завищеною ціною. При цьому, встановлено, що у офіційного представника швейцарської фірми в Україні ціни на аналогічне обладнання втричі дешевші.
Своїми незаконними діями службові особи приватного підприємства нанесли державі збитків на загальну суму понад 8 млн грн.
“За цим фактом прокуратурою Миколаївської області порушено кримінальне провадження за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), що передбачає кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна”, — йдеться у повідомленні.
Наразі триває робота щодо відшкодування завданих державі збитків.
Нагадаємо, за розтрату понад 2,6 млн грн заочно судитимуть колишнього керівника ДП “Костянтинівський державний хімічний завод” та його спільника.