При закупке электрооборудования для ЮАЭС украли 8 млн грн госсредств
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 6 апреля. УНН. Во время проведения оперативных мероприятий ГУ ГФС в Николаевской области совместно с прокуратурой Николаевской области выявлен факт мошеннических действий со стороны должностных лиц одного из частных предприятий, которые завладели бюджетными средствами, выделенными на закупку для нужд Южноукраинской атомной электростанции электрооборудования известной швейцарской фирмы, официальный представитель которой находится в Украине. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ДФС в Николаевской области.
Установлено, что должностные лица частного предприятия через процедуру прохождения тендера государственных закупок приобрели электрическое оборудование у фиктивного предприятия по завышенной цене. При этом установлено, что у официального представителя швейцарской фирмы в Украине цены на аналогичное оборудование втрое дешевле.
Своими незаконными действиями должностные лица частного предприятия нанесли государству ущерб на общую сумму более 8 млн грн.
“По данному факту прокуратурой Николаевской области возбуждено уголовное производство по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), предусматривающей уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества”, — говорится в сообщении.
Сейчас продолжается работа по возмещению причиненного государству ущерба.
Напомним, за растрату более 2,6 млн грн заочно судить бывшего руководителя ГП “Константиновский государственный химический завод” и его сообщника.