При закупке электрооборудования для ЮАЭС украли 8 млн грн госсредств

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 63201 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 107609 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 165234 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121260 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119495 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114083 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105281 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107298 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103757 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156873 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

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НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 6 апреля. УНН. Во время проведения оперативных мероприятий ГУ ГФС в Николаевской области совместно с прокуратурой Николаевской области выявлен факт мошеннических действий со стороны должностных лиц одного из частных предприятий, которые завладели бюджетными средствами, выделенными на закупку для нужд Южноукраинской атомной электростанции электрооборудования известной швейцарской фирмы, официальный представитель которой находится в Украине. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ДФС в Николаевской области.

Установлено, что должностные лица частного предприятия через процедуру прохождения тендера государственных закупок приобрели электрическое оборудование у фиктивного предприятия по завышенной цене. При этом установлено, что у официального представителя швейцарской фирмы в Украине цены на аналогичное оборудование втрое дешевле.

Своими незаконными действиями должностные лица частного предприятия нанесли государству ущерб на общую сумму более 8 млн грн.

“По данному факту прокуратурой Николаевской области возбуждено уголовное производство по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), предусматривающей уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества”, — говорится в сообщении.

Сейчас продолжается работа по возмещению причиненного государству ущерба.

Напомним, за растрату более 2,6 млн грн заочно судить бывшего руководителя ГП “Константиновский государственный химический завод” и его сообщника.

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