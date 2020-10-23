При обранні нового президента, США буде займати наступальну позицію в Україні – Матіос

"Я переконаний, що у будь-якому випадку при обранні нового президента США Америка буде займати наступальну позицію, як у Європі, так і в Білорусі, так і в Україні, хто б не був вибраний… Наступальна позиція спрямована на послаблення Російської Федерації, це однозначно зрозуміло, на послаблення можливого тандему між Китаєм і Росією, і на роздріблення будь-яких союзів, які б дали можливість посилитись або вистояти перед будь-якими санкціями Російській Федерації", - сказав він.

Нагадаємо, напередодні у США відбулися другі і фінальні президентські дебати.

Кандидати у президенти США Дональд Трамп та Джо Байден під час них неодноразово згадували Україну, у тому числі газовидобувну компанію Burisma.