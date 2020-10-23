При избрании нового президента, США будет занимать наступательную позицию в Украине - Матиос
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. При избрании нового президента США, кто бы ни победил в избирательной гонке, Америка будет занимать наступательную позицию, в том числе и в Украине. Об этом в эфире телеканала Zik заявил адвокат, бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает УНН.
"Я убежден, что в любом случае при выборе нового президента США Америка будет занимать наступательную позицию, как в Европе, так и в Беларуси, так и в Украине, кто бы ни был избран... Наступательная позиция направлена на ослабление Российской Федерации, это однозначно понятно, на ослабление возможного тандема между Китаем и Россией, и на раздробление любых союзов, которые бы дали возможность усилиться или выстоять перед любыми санкциями Российской Федерации", - сказал он.
Напомним, накануне в США состоялись вторые и финальные президентские дебаты.
Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Джо Байден во время них неоднократно упоминали Украину, в том числе газодобывающую компанию Burisma.