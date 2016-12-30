При Міністерстві інфраструктури буде створено громадський моніторинговий комітет

“Головна мета створення нового дорадчого органу Міністерства інфраструктури — підтримка прозорого недискримінаційного, конкурентного і відкритого процесу закупівель товарів, робіт та послуг для потреб підприємств, установ та організацій, які підзвітні Міністерству”, — зазначив заступник Міністра інфраструктури Юрій Лавренюк.

З метою створення моніторингового комітету Ю.Лавренюк провів робочу зустріч з ініціативною групою осіб, до складу якої увійшли представники громадських організацій, журналісти, які спеціалізуються на розслідуваннях, та члени Моніторингової групи ПАТ “Укрзалізниця”. Метою зустрічі стало обговорення проекту положення, регламенту та структури моніторингового комітету.

“Моніторинговий комітет інфраструктури працюватиме не тільки на підвищення рівня ефективності закупівель, прозорого проведення тендерних процедур і списання майна, а й братиме вектор на зменшення корупційних ризиків у цих напрямках. До штатної структури моніторингового комітету Міністерства інфраструктури будуть залучені незаангажовані експерти, журналісти, які спеціалізуються на розслідуваннях та представники громадськості”, — повідомив заступник Міністра інфраструктури.

Ю.Лавренюк проінформував про те, що за запланованою структурою до моніторингового комітету Міністерства входитиме 6 підкомітетів, кожен з яких працюватиме за своєю конкретною галуззю. В перспективі моніторингові підкомітети досліджуватимуть прозорість закупівель товарів, робіт та послуг, а також продаж та списання майна ПАТ “Укрзалізниця”, ДП “Адміністрація морських портів” (торгових портів), Українського Дунайського пароплавства, Держаного агентства автомобільних доріг України (ПАТ “ДАК” Автомобільні дороги України“), УДППЗ “Укрпошта”, Державної авіаційної служби України (Міжнародний Аеропорт “Бориспіль” та Міжнародний аеропорт “Львів” імені Данила Галицького).