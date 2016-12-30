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При Министерстве инфраструктуры будет создан общественный мониторинговый комитет

При Министерстве инфраструктуры будет создан общественный мониторинговый комитет

Киев • УНН

 • 8001 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. В ближайшее время при Министерстве инфраструктуры будет создан общественный мониторинговый комитет. Об этом сообщили УНН в пресс-службе МИУ.

"Главная цель создания нового совещательного органа Министерства инфраструктуры - поддержка прозрачного недискриминационного, конкурентного и открытого процесса закупок товаров, работ и услуг для нужд предприятий, учреждений и организаций, которые подотчетны Министерству", - отметил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

С целью создания мониторингового комитета Ю.Лавренюк провел рабочую встречу с инициативной группой лиц, в состав которой вошли представители общественных организаций, журналисты, специализирующиеся на расследованиях, и члены Мониторинговой группы ПАО "Укрзализныця". Целью встречи стало обсуждение проекта положения, регламента и структуры мониторингового комитета.

"Мониторинговый комитет инфраструктуры будет работать не только на повышение уровня эффективности закупок, прозрачного проведения тендерных процедур и списание имущества, но и будет вектор на уменьшение коррупционных рисков в этих направлениях. В штатную структуру мониторингового комитета Министерства инфраструктуры будут привлечены вовлеченные эксперты, журналисты, специализирующиеся на расследованиях и представители общественности", - сообщил заместитель Министра инфраструктуры.

Ю.Лавренюк проинформировал о том, что по запланированной структуре в мониторинговый комитет Министерства будут входить 6 подкомитетов, каждый из которых будет работать по своей конкретной отрасли. В перспективе мониторинговые подкомитеты будут исследовать прозрачность закупок товаров, работ и услуг, а также продажу и списание имущества ПАО "Укрзализныця", ГП "Администрация морских портов" (торговых портов), Украинского Дунайского пароходства, Государственного агентства автомобильных дорог Украины (ПАО "ГАК "Автомобильные дороги Украины"), УГППС "Укрпочта", Государственной авиационной службы Украины (Международный аэропорт "Борисполь" и Международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого).

 

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