При Міненергетики запрацював проектний офіс із кібербезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. При Міністерстві енергетики України запрацював Проектний офіс з кібербезпеки. Відповідний наказ підписала в.о. міністра енергетики Ольга Буславець, передає УНН із посиланням на пресслужбу міністерства.
"При Міністерстві енергетики запрацював Проектний офіс з кібербезпеки. В.о. міністра енергетики Ольга Буславець підписала наказ щодо створення Проектного офісу з кібербезпеки для секторальної координації та залучення міжнародної технічної допомоги", - йдеться в повідомленні.
Як вказано, це перший крок, який "свідчить про серйозність ініціатив та намірів Міненерго щодо втілення плану короткострокових заходів для підвищення рівня стійкості кібербезпеки критичної інфраструктури енергетичного сектору".
"Для співпраці та партнерства з Проектним офісом запрошуються експерти у сфері кібербезпеки, представники громадських та експертних організацій, а також представники міжнародних компаній, які зможуть поділитися досвідом та надати технічну підтримку", - зазначили у міністерстві.
Там також нагадали, що перша зустріч підгрупи з кібербезпеки Секторальної робочої групи енергетичного сектору України Міністерства енергетики України відбулася 11 серпня.
Нагадаємо, у Міненерго розробили план заходів з посилення кібербезпеки в енергетичному секторі.