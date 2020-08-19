При Минэнергетики заработал проектный офис по кибербезопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. При Министерстве энергетики Украины заработал Проектный офис по кибербезопасности. Соответствующий приказ подписала и.о. министра энергетики Ольга Буславец, передает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.
"При Министерстве энергетики заработал Проектный офис по кибербезопасности. И.о. министра энергетики Ольга Буславец подписала приказ о создании Проэктного офиса по кибербезопасности для секторальной координации и привлечения международной технической помощи", - говорится в сообщении.
Как указано, это первый шаг, который "свидетельствует о серьезности инициатив и намерений Минэнерго по воплощению плана краткосрочных мер по повышению уровня устойчивости кибербезопасности критической инфраструктуры энергетического сектора.
"Для сотрудничества и партнерства с Проектным офисом приглашаются эксперты в области кибербезопасности, представители общественных и экспертных организаций, а также представители международных компаний, которые смогут поделиться опытом и оказать техническую поддержку", - отметили в министерстве.
Там также напомнили, что первая встреча подгруппы по кибербезопасности секторальной рабочей группы энергетического сектора Украины Министерства энергетики Украины состоялась 11 августа.
Напомним, в Минэнерго разработали план мероприятий по усилению кибербезопасности в энергетическом секторе.