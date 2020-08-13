В Міненерго розробили план заходів з посилення кібербезпеки в енергетичному секторі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Міністерство енергетики планує створити проєктний офіс для залучення міжнародної технічної допомоги, провести аудит поточного стану кібербезпеки в енергетиці та організувати секторальний центр кібербезпеки критичної інфраструктури енергетичного сектору. Про це йшлося під час зустрічі представників Міністерства енергетики із міжнародними організаціями, передає УНН.
“Міненерго розпочало активну роботу зі створення системи, що дійсно стане ефективною в умовах сучасних кібернебезпек”, — наголосила в.о. Міністра енергетики Ольга Буславець.
У Міністерстві розроблено план заходів для активізації процесу підвищення рівня стійкості кібербезпеки критичної інфраструктури енергетичного сектору України.
Планом передбачено:
— створення проєктного офісу для секторальної координації та залучення міжнародної технічної допомоги;
— проведення секторального аудиту стану кібербезпеки енергетичного сектору;
— створення секторального центру кібербезпеки критичної інфраструктури енергетичного сектору України. Це дозволить забезпечити агрегацію та обмін інформацією про кіберзагрози серед об’єктів критичної інфраструктури енергетичного сектору; обмінюватися інформацією із національними суб’єктами забезпечення кібербезпеки; підвищити рівень кібербезпеки критичної інфраструктури енергетичного сектору.
“Зміни у зовнішньому та внутрішньому безпековому середовищі України вимагають невідкладного створення галузевої системи кібербезпеки критичної інфраструктури енергетичних об’єктів”, — підсумувала Ольга Буславець.