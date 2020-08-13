В Міненерго розробили план заходів з посилення кібербезпеки в енергетичному секторі

“Міненерго розпочало активну роботу зі створення системи, що дійсно стане ефективною в умовах сучасних кібернебезпек”, — наголосила в.о. Міністра енергетики Ольга Буславець.

У Міністерстві розроблено план заходів для активізації процесу підвищення рівня стійкості кібербезпеки критичної інфраструктури енергетичного сектору України.

Планом передбачено:

— створення проєктного офісу для секторальної координації та залучення міжнародної технічної допомоги;

— проведення секторального аудиту стану кібербезпеки енергетичного сектору;

— створення секторального центру кібербезпеки критичної інфраструктури енергетичного сектору України. Це дозволить забезпечити агрегацію та обмін інформацією про кіберзагрози серед об’єктів критичної інфраструктури енергетичного сектору; обмінюватися інформацією із національними суб’єктами забезпечення кібербезпеки; підвищити рівень кібербезпеки критичної інфраструктури енергетичного сектору.

“Зміни у зовнішньому та внутрішньому безпековому середовищі України вимагають невідкладного створення галузевої системи кібербезпеки критичної інфраструктури енергетичних об’єктів”, — підсумувала Ольга Буславець.