В Минэнерго разработали план мероприятий по усилению кибербезопасности в энергетическом секторе
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Министерство энергетики планирует создать проектный офис для привлечения международной технической помощи, провести аудит текущего состояния кибербезопасности в энергетике и организовать секторный центр кибербезопасности критической инфраструктуры энергетического сектора. Об этом шла речь во время встречи представителей Министерства энергетики с международными организациями, передает УНН.
“Минэнерго начало активную работу по созданию системы, которая действительно станет эффективной в условиях современных киберугроз”, — отметила и.о. Министра энергетики Ольга Буславец.
В Министерстве разработан план мероприятий для активизации процесса повышения уровня устойчивости кибербезопасности критической инфраструктуры энергетического сектора Украины.
Планом предусмотрено:
— создание проектного офиса для секторальной координации и привлечения международной технической помощи;
— проведение секторального аудита состояния кибербезопасности энергетического сектора;
— создание секторального центра кибербезопасности критической инфраструктуры энергетического сектора Украины. Это позволит обеспечить агрегацию и обмен информацией про киберугрозы среди объектов критической инфраструктуры энергетического сектора; обмениваться информацией с национальными субъектами обеспечения кибербезопасности; повысить уровень кибербезопасности критической инфраструктуры энергетического сектора.
“Изменения во внешней и внутренней среде безопасности Украины требуют неотложного создания отраслевой системы кибербезопасности критической инфраструктуры энергетических объектов”, — подытожила Буславец.