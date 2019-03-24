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При атаках талібів в Афганістані загинули до 10 військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. До десяти афганських військових загинули та до 13 були поранені в результаті нападу бойовиків радикального руху "Талібан" на пости в районі Сангін в південній провінції Гільменд, передає УНН з посиланням на 1TV.

При атаках талібів в Афганістані загинули до 10 військових

Так, напади розпочалися в суботу.

Прес-секретар Міністерства оборони Афганістану Каїс Мангал підтвердив загибель до 10 військових та до 13 поранених. Крім того, прес-секретар губернатора провінції Омар Цвак повідомив, що таліби також постраждали внаслідок авіаударів і наземних дій.

Бойовики руху "Талібан"активізували атаки, коли почався весняний сезон. Група неофіційно оголосила про початок свого весняного наступу.

Також у суботу від двох бомб бойовиків "Талібану" загинули принаймні троє людей і ще 23 було поранено на церемонії святкування Дня фермера у Лашкаргах – столиці провінції Гільменд.

Нагадаємо, внаслідок атаки на офіс будівельної компанії в афганському Джалалабаді загинули щонайменше 20 осіб.

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