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При атаках талибов в Афганистане погибли до 10 военных

Киев • УНН

 • 8337 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. До десяти афганских военных погибли и до 13 получили ранения в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" на посты в районе Сангин в южной провинции Гильменд, передает УНН со ссылкой на 1TV.

При атаках талибов в Афганистане погибли до 10 военных

Так, нападения начались в субботу.

Пресс-секретарь Министерства обороны Афганистана Каис Мангал подтвердил гибель до 10 военных и до 13 раненых. Кроме того, пресс-секретарь губернатора провинции Омар Цвак сообщил, что талибы также пострадали в результате авиаударов и наземных действий.

Боевики движения "Талибан" активизировали атаки, когда начался весенний сезон. Группа неофициально объявила о начале своего весеннего наступления.

Также в субботу от двух бомб боевиков "Талибана" погибли по крайней мере три человека и еще 23 были ранены на церемонии празднования Дня фермера в Лашкаргах – столице провинции Гильменд.

Напомним, в результате атаки на офис строительной компании в афганском Джалалабаде погибли не менее 20 человек.

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