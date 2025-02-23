Президент поставив завдання завершити війну цього року - Сибіга

Глава МЗС України Андрій Сибіга розповів, що Президент Володимир Зеленський поставив завдання закінчити війну у 2025 році і Україна "має шанс" це зробити. Про це Сибіга заявив на форумі "Україна. Рік 2025", передає УНН.

Ми переконані, що цього року на третьому році брутальної російської агресії ми справді маємо шанс. Шанс в цей складний турбулентний період. І зараз ми багатьом нашим партнерам кажемо, що на сьогодні час пристебнути дипломатичні паски безпеки. Ми не маємо піддаватися емоціям. Я мушу сказати про нашу максимальну мобілізацію дипломатичної служби, спрямовану на досягнення справедливого миру і закінчення цієї війни цього року, як ставить завдання президент України - заявив глава МЗС.

Доповнення

Речниця Білого дому заявила про впевненість Трампа укласти угоду з росією щодо припинення війни в Україні протягом тижня. Радник з нацбезпеки та міністр фінансів працюють над угодою, що включає питання рідкісноземельних металів.