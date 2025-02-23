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05:23 • 16057 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122988 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182889 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147288 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138794 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117342 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107993 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102990 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 142097 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 134460 перегляди

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Президент поставив завдання завершити війну цього року - Сибіга

Президент поставив завдання завершити війну цього року - Сибіга

Київ • УНН

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Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна має шанс закінчити війну в 2025 році. Президент поставив завдання дипломатичній службі досягти справедливого миру цього року.

Глава МЗС України Андрій Сибіга розповів, що Президент Володимир Зеленський поставив завдання закінчити війну у 2025 році і Україна "має шанс" це зробити. Про це Сибіга заявив на форумі "Україна. Рік 2025", передає УНН.

Ми переконані, що цього року на третьому році брутальної російської агресії ми справді маємо шанс. Шанс в цей складний турбулентний період. І зараз ми багатьом нашим партнерам кажемо, що на сьогодні час пристебнути дипломатичні паски безпеки. Ми не маємо піддаватися емоціям. Я мушу сказати про нашу максимальну мобілізацію дипломатичної служби, спрямовану на досягнення справедливого миру і закінчення цієї війни цього року, як ставить завдання президент України

- заявив глава МЗС. 

Доповнення

Речниця Білого дому заявила про впевненість Трампа укласти угоду з росією щодо припинення війни в Україні протягом тижня. Радник з нацбезпеки та міністр фінансів працюють над угодою, що включає питання рідкісноземельних металів.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаПолітика
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
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