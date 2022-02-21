Президенти ЄС та європейської комісії відреагують санкціями проти тих, хто підтримає визнання Л/ДНР
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Президент Європейської Ради Шарль Мішель та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн засуджують рішення президента Росії про визнання непідконтрольних уряду територій Донецької та Луганської областей України незалежними утвореннями. Про це повідомляє Європейська рада, пише УНН.
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Президент Мішель і президент фон дер Ляєн засуджують рішення Володимира Путіна про визнання Л/ДНР незалежними утвореннями, а тих хто підтримає це визнання, ЄС відреагує санкціями.
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"Цей крок є грубим порушенням міжнародного права, а також Мінських угод. Проти причетних до цього протиправного акту Союз відреагує санкціями. Союз підтверджує свою непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Путін визнав незалежність "Л/ДНР".