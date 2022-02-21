Президенты ЕС и Европейской комиссии отреагируют санкциями против тех, кто поддержит признание Л / ДНР

Детали

Президент Мишель и президент фон дер Ляєн осуждают решение Владимира Путина о признании Л/ДНР независимыми образованиями, а тех, кто поддержит это признание, ЕС отреагирует санкциями.

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"Этот шаг является грубым нарушением международного права, а также Минских соглашений. Против причастных к этому противоправному акту Союз отреагирует санкциями. Союз подтверждает свою непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - говорится в сообщении.

Напомним

Путин признал независимость "Л/ДНР".